Прогноз на сезон НХЛ для русских. Одним рекорды, другим билеты домой

Начало регулярного чемпионата НХЛ уже не за горами, и россияне вместе с другими хоккеистами готовятся штурмовать новые вершины, доказывать самим себе и остальным, насколько они хороши, или хвататься за представившийся шанс. Прогнозируем выступление наших в новом сезоне.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

Что ждут в клубе: успешной попытки возрождения нападающего. Которая должна включать а) голы и б) ответственную игру в обороне. Тренер «Кингз» уже жаловался, что Ковальчук им нужен, только если перестанет обрезаться и никуда не успевать. Прошлый сезон Илья закончил с «-26» и попал в топ-6 самых «вредных» игроков лиги.



Худший вариант: возрождения не случится, Ковальчук окончательно поникнет, его снова будут переводить в четвёртое звено и сажать в запас.



Прогноз на сезон: 35-40 очков.

Маклеллан: мощь Ковальчука нужна, но не за счёт пропуска голов в каждом матче

Что ждут в клубе: восстановления уверенности в себе, обретения химии с Гальченюком. В общем, прежнего Малкина, такого, каким он был ещё пару лет назад. После провального сезона Евгений посвятил лето изнурительным тренировкам и готов доказывать, что его рано списывать со счетов.



Худший вариант: даже в ужасном прошлом сезоне Малкин набрал 72 очка, так что с результативностью проблем быть не должно. Худшее, что может случиться, — нервы снова будут брать верх, уверенность пропадёт, и он будет больше мешать, чем помогать команде.



Прогноз на сезон: 80-85 очков.

Что ждут в клубе: «Михеев выглядит настоящим хоккеистом», — говорит Майк Бэбкок. Россиянин заслуженно пробился в третье звено и теперь должен прочно застолбить за собой место в основе. Ему можно доверять в важные моменты матча, он не подведёт в обороне и при этом умеет эффектно и эффективно сыграть в атаке, а при необходимости не затеряться и в топ-звене.



Худший вариант: Михеев будет нерегулярно попадать в состав, особенно, когда поправится Хайман, и не сможет проявить себя на все сто.



Прогноз на сезон: 25-30 очков, много времени в меньшинстве.

Что ждут в клубе: что прошлый сезон был лишь временным спадом. В принципе, так и должно быть. Проворов должен окончательно оправиться от травмы, полученной в плей-офф-2018, и выйти на прежний высочайший уровень.



Худший вариант: «Филадельфия» будет так же плоха, как в прошлом году, и даже все усилия Проворова не спасут его от ужасной статистики.



Прогноз на сезон: 40-45 очков.

Проворов поймал куш. Теперь он самый дорогой российский защитник в истории Иван получит больше, чем Радулов и Ковальчук.

Что ждут в клубе: прошлый сезон должен был стать прорывным для Зыкова, но вместо этого он сменил три клуба и везде был незаметен. Этой осенью нападающий, кажется, усвоил урок и в тренировочном лагере раз за разом доказывал, что достоин играть в НХЛ. В клубе ждут, что он исправит игру в обороне и при этом добавит глубины в атаке (Зыков должен играть со Штястны, при таком центре грех будет не забивать).



Худший вариант: в регулярке Зыков уже не будет так впечатлять, и его снова выставят на драфт отказов.



Прогноз на сезон: 30-35 очков.

Что ждут в клубе: повторить или превзойти 128 очков будет непросто, но этого никто и не требует. Вообще неважно, сколько очков Никита наберёт в регулярке. «Тампа» остаётся самой мощной командой лиги, и своё Кучеров так или иначе возьмёт. От него ждут сильного выступления в плей-офф.



Худший вариант: очередной невероятный сезон, за которым последуют страдания в плей-офф.



Прогноз на сезон: 100-110 очков.

Что ждут в клубе: подтверждения статуса лучшего вратаря лиги. С учётом того, что Андрей поставил сумасшедшие спасения на поток, это не должно стать проблемой. В прошлом сезоне он пропустил больше месяца из-за перелома ноги, но и травма никак не повлияла на его форму.



Худший вариант: Василевского перегрузят, что в итоге повлияет на его выступление.



Прогноз на сезон: 60-65 матчей, 40-45 побед.

Василевского поставили выше Бобровского в рейтинге НХЛ. Всё правильно? В NHL Network забыли, как «Тампа» вылетела 0-4 от «Коламбуса».

Что ждут в клубе: Сергачёв уже зарекомендовал себя будущим топовым защитником, но место в первой паре рядом с Хедманом пока не завоевал. В его атакующих способностях сомневаться не приходится, но он сам признаёт, что должен улучшать игру в своей зоне. В «Тампе» ждут планомерного прогресса молодого игрока.



Худший вариант: Сергачёв будет «стоять на месте» — сыграет не хуже, но и не лучше прошлого сезона.



Прогноз на сезон: 40-45 очков.

Что ждут в клубе: Тарасенко буксовал всю первую половину прошлого сезона (хоть и в итоге и наколотил 33 гола), так что в этом году ему надо брать быка за рога с самого начала.



Худший вариант: «Сент-Луис» накроет чемпионское похмелье.



Прогноз на сезон: 35-40 голов, 75-80 очков.

Что ждут в клубе: в «Оттаве» у Анисимова должна быть более важная роль, плюс к этому может добавиться статус дядьки-наставника для молодых партнёров. От него ждут, что он будет использовать свои сильные стороны – прикрывать в обороне, «столбить» в большинстве, выходить на меньшинство, и улучшить свою результативность.



Худший вариант: его будут использовать в роли исключительно оборонительного форварда.



Прогноз на сезон: 40-45 очков.

Что ждут в клубе: что Зайцев будет тем универсальным защитником, каким был в первом сезоне в НХЛ (за исключением ужасного «минуса»). Он снова будет играть в большинстве, на нём останутся обязанности в меньшинстве и ответственная игра в своей зоне, он будет выходить в первой паре с Шабо. Теперь дело только за ним.



Худший вариант: где-то будет сбой – в игре в своей зоне, или Никита забудет, как играть в большинстве.



Прогноз на сезон: 30-35 очков

Что ждут в клубе: что Куликов воспользуется появившимся вакантными местами в линии обороны (ушли Труба, Шьяро и Майерс, а Бафлин раздумывает о будущем). Его наигрывают во второй паре, самое время для Дмитрия реализовать свои диспетчерские навыки.



Худший вариант: Бафлин вернётся, Хейнола и Пулман будут прогрессировать, а Куликов не сможет набрать нужную форму.



Прогноз на сезон: 20-25 очков.

Что ждут в клубе: что Гавриков продолжит прогрессировать (в двух матчах плей-офф-2019 он смотрелся достойно) и вскоре станет железобетонным игроком основы.



Худший вариант: Гавриков проиграет конкуренцию другим защитникам и ему придётся ехать в АХЛ.



Прогноз на сезон: 15-20 очков.

Что ждут в клубе: Барбашёв даже в четвёртом звене забил 14 голов в прошлом сезоне. В «Сент-Луисе» довольны его связкой с Сундквистом и Стином, но при должном рвении он способен подняться и до третьего звена.



Худший вариант: Барбашёв останется узким специалистом по игре против лидеров соперника, от которого прежде всего ждут чётких оборонительных действий и прессинга.



Прогноз на сезон: 15-20 голов, 35-40 очков.

Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

Что ждут в клубе: что Кузнецов сделает правильные выводы из кокаиновой истории и дисквалификации. В «Вашингтоне» были крайне недовольны, что Евгений им врал, и лучшим извинением для россиянина станет великолепная игра. Кузнецов должен летать на площадке и доминировать в каждом матче. Тогда ему могут простить все прегрешения.



Худший вариант: ситуация выбьет Кузнецова из колеи, он потеряет уверенность и искру в глазах.



Прогноз на сезон: 80-85 очков.

«Ему нужна наша поддержка, а не презрение». Америка — о наказании Кузнецова Крови там никто не требует.

Александр Овечкин («Вашингтон»)

Что ждут в клубе: Овечкин – как хорошее вино, с возрастом становится только лучше, и 34 года за плечами ему не помеха. В клубе ждут, что он продолжит свои голевые и командные свершения.



Худший вариант: Овечкин не забросит 700-ю шайбу в этом сезоне (для этого нужно 42 гола).



Прогноз на сезон: 45-50 голов, 90-95 очков.

Что ждут в клубе: что Орлов безболезненно переживёт уход своего давнего партнёра Мэта Нисканена, найдёт химию с новым защитником (Гудасом или Йенсеном) и не сбавит обороты, а ещё и будет больше забивать.



Худший вариант: этого не случится, пойдут ошибки в обороне, прогресса не будет.



Прогноз на сезон: 7-10 голов, 30-35 очков.

Что ждут в клубе: фантастической игры, как и прежде, даже если его разведут с Бенном и Сегином. Радулов после возвращения в НХЛ идёт поступательно – 18 голов, 27, 29. В этом сезоне он наконец-то должен преодолеть планку в 30 заброшенных шайб.



Худший вариант: страсть и огонь Радулова никуда не пропадут, но процесс притирки к новым партнёрам затянется.



Прогноз на сезон: 30 голов, 75-80 очков.

Что ждут в клубе: что он продолжит доказывать, что с таким сменщиком травматичность Бишопа для «Далласа» не проблема. Пожалуй, прошлый сезон был лучшим в карьере Худобина. Он играл много, играл великолепно и к тому же стал душой раздевалки и приковывал к себе внимание даже на скамейке запасных.



Худший вариант: 37 матчей в старте и 41 всего – это много игровой практики. Но если Бишоп вдруг перестанет быть хрустальным, Худобин может её лишиться.



Прогноз на сезон: 30-40 матчей, 15-18 побед.

Что ждут в клубе: что Гусев не затеряется, станет одной из важных составляющих успеха, его хитрыми передачами будут восхищаться по всей лиге, и в «Нью-Джерси» зажжётся новая русская звезда.



Худший вариант: в регулярке соперники «задавят» Гусева.



Прогноз на сезон: 55-60 очков.

«Играть с ним — мечта». Гусев опять забил и получил мощную прессу в Америке Кажется, у России может появиться ещё одна большая звезда в НХЛ.

Что ждут в клубе: что Любушкин останется на подхвате седьмым защитником и всегда будет готов идти в бой. В прошлом году россиянин продемонстрировал, что неплохо справляется с этой ролью. Если он добавит в результативности (на предсезонке он набрал 3 (1+2) очка в четырёх матчах), это станет дополнительным фактором в его пользу.



Худший вариант: Любушкин лишится того немногого, что есть сейчас. Например, в какой-то момент ему предпочтут лучшего бомбардира-защитника АХЛ Аарона Несса.



Прогноз на сезон: первый гол в НХЛ, 5-15 очков.

Что ждут в клубе: Панарин должен приблизить светлое будущее «Рейнджерс», желательно, сделать это уже в этом сезоне. Быть звездой на льду и за его пределами. Творить, блистать, раскрыться ещё ярче, чем в «Коламбусе».



Худший вариант: несмотря на все усилия Панарина, «Рейнджерс» пролетят мимо плей-офф.



Прогноз на сезон: 90-95 очков.

Что ждут в клубе: полного раскрытия потенциала. Бучневич с самого начала будет играть в первом звене и постепенно должен будет становиться одним из лидеров команды. И забить много голов с передач Панарина.



Худший вариант: тренер опять начнёт прессовать россиянина из-за игры в обороне, и сезон выйдет скомканным.



Прогноз на сезон: 25-30 голов, 50-55 очков.

Русский сговор Панарина и Бучневича. Все тройки нападения с нашими в НХЛ Кто и с кем начнёт новый сезон. Главные вопросы по Кучерову и Гусеву.

Что ждут в клубе: видимо, подходящего момента и варианта для обмена. Контракт Наместникова заканчивается в 2020 году, и вполне возможно, сезон он будет завершать в другой команде.



Худший вариант: мысли о возможном обмене не дадут нападающему сконцентрироваться на своей игре.



Прогноз на сезон: 25-30 очков.

Что ждут в клубе: что Георгиев составит конкуренцию Лундквисту, а при случае вновь перехватит знамя первого номера.



Худший вариант: Лундквист вернёт прежнюю форму и не оставит шансов украсть у себя роль стартера.



Прогноз на сезон: 35-40 матчей, 15-18 побед

Что ждут в клубе: что связка Дадонова с Барковым и Юбердо не только продолжит феерить, но и выведет «Флориду» в плей-офф.



Худший вариант: нет сомнений, что Дадонов продолжит играть результативно, но если команда не добьётся успеха, его достижения померкнут.



Прогноз на сезон: 30-35 голов, 75-80 очков.

Что ждут в клубе: спасений, много и часто, а для чего ещё нужен один из лучших вратарей мира? Бобровский призван прикрывать последний рубеж, в то время как команда будет с шашками наголо мчаться в атаку.



Худший вариант: статистика Бобровского просядет, даже если игра останется на прежнем уровне.



Прогноз на сезон: 60-65 матчей в старте, 30-35 побед.

Что ждут в клубе: что Свечников продолжит выходить на проектную мощность. В 18 лет он забил 20 голов в НХЛ, играя в третьем звене. В этом у него есть хороший шанс дорасти до первой тройки (связка с Ахо – это бомба, но не станет ли Бриндамор придерживать талантливого юниора, боясь взвалить на него слишком много ответственности?).



Худший вариант: Свечникова задёргают, кидая по разным звеньям, вместо того чтобы дать ему спокойно играть.



Прогноз на сезон: 25-30 голов, 45-50 очков.

Что ждут в клубе: Задоров – самый жёсткий и при этом один из самых полезных игроков «Колорадо» (238 хитов, «+19» в прошлом сезоне). Никита должен продолжать пользоваться своими сильными сторонами и доказать, что полностью заслуживает играть во второй паре обороны.



Худший вариант: отсутствие прогресса.



Прогноз на сезон: 15-20 очков, топ-10 НХЛ по силовым приёмам.

Что ждут в клубе: наверное, большинству болельщиков интересно, когда прервётся безголевая серия россиянина? Ну а в клубе ждут, что он не будет в команде как собаке пятая нога и сможет чем-то помочь. Пока Ничушкин оправляется от небольшой травмы и ему не гарантировано место в составе.



Худший вариант: Ничушкин будет ничем не лучше, и даже хуже остальных крайних нападающих для третьего-четвёртого звена, с ним расторгнут контракт, после чего он вернётся в Россию.



Прогноз на сезон: 5-10 очков.

Ничушкин идёт по стопам Якупова. А Ягр говорил, что он будет лучшим в мире «Валера, верим». Это было не про него, но всё может поменяться.

Что ждут в клубе: что Варламов расцветёт в оборонительной системе Барри Тротца и выдаст свой лучший сезон.



Худший вариант: травмы и отсутствие стабильной игры заставят болельщиков «Айлендерс» проклинать четырёхлетний контракт Варламова с зарплатой $ 5 млн за сезон.



Прогноз на сезон: 40-50 матчей в старте, 20-25 побед.

Что ждут в клубе: в «Далласе» продолжают надеяться, что Гурьянов себя проявит, хотя на предсезонке у него «-6» и ноль очков за шесть матчей. Россиянин всё ещё в основе только потому, что его конкуренты тоже не впечатляют.



Худший вариант: Гурьянов сыграет за «Даллас» с десяток матчей и вернётся в АХЛ.



Прогноз на сезон: 5-10 очков.