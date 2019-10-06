Хет-трик Тангрэди помог «Барысу» обыграть «Северсталь»

«Барыс» принимал в Астане «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Андрея Скабелки.



Хозяева уже к 3-й минуте обеспечили себе преимущество в две шайбы. Сначала точным броском отметился Кёртис Валк, а затем — Эрик Тангрэди. После этого тренерский штаб заменил вратаря Владислава Подъяпольского на Рафаэля Хакимова. Во втором периоде Роман Старченко реализовал большинство, на что гости ответили голом Адама Лишки. На 57-й минуте Тангрэди оформил дубль, а чуть позже записал на свой счёт хет-трик.



«Северсталь» потерпела второе поражение подряд, а «Барыс» одержал шестую победу в последних семи матчах. 9 октября команда Андрея Скабелки проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а коллектив Андрея Разина в этот же день примет в Череповце «Спартак».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.