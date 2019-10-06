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Хет-трик Тангрэди помог «Барысу» обыграть «Северсталь»

Хет-трик Тангрэди помог «Барысу» обыграть «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» принимал в Астане «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Хозяева уже к 3-й минуте обеспечили себе преимущество в две шайбы. Сначала точным броском отметился Кёртис Валк, а затем — Эрик Тангрэди. После этого тренерский штаб заменил вратаря Владислава Подъяпольского на Рафаэля Хакимова. Во втором периоде Роман Старченко реализовал большинство, на что гости ответили голом Адама Лишки. На 57-й минуте Тангрэди оформил дубль, а чуть позже записал на свой счёт хет-трик.

«Северсталь» потерпела второе поражение подряд, а «Барыс» одержал шестую победу в последних семи матчах. 9 октября команда Андрея Скабелки проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а коллектив Андрея Разина в этот же день примет в Череповце «Спартак».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Валк (Тангрэди) – 01:24' (5x5)   2:0 Тангрэди – 02:35' (5x4)   3:0 Старченко (Клещенко, Валк) – 24:41' (5x4)   3:1 Лишка (Монахов, Балдаев) – 35:04' (5x5)   4:1 Тангрэди (Михайлис) – 56:02' (5x5)   5:1 Тангрэди (Найт, Диц) – 59:47' (5x4)
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