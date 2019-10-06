«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу казанского клуба.



Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке гости сумели обеспечить себе преимущество в две шайбы. Сначала Данис Зарипов поразил ворота соперника броском от красной линии, а затем Эмиль Галимов укрепил преимущество казанского клуба. В концовке периода Франсис Паре сократил отставание в счёте до минимума. В третьем периоде на гол Станислава Галиева хозяева ответили голом Теэму Пулккинена.



«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, а минский клуб проиграл впервые за три матча регулярного чемпионата. 8 октября казанцы проведут выездной матч с «Локомотивом», а минчане 9-го числа встретятся в Риге с местным «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.