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«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу казанского клуба.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке гости сумели обеспечить себе преимущество в две шайбы. Сначала Данис Зарипов поразил ворота соперника броском от красной линии, а затем Эмиль Галимов укрепил преимущество казанского клуба. В концовке периода Франсис Паре сократил отставание в счёте до минимума. В третьем периоде на гол Станислава Галиева хозяева ответили голом Теэму Пулккинена.

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, а минский клуб проиграл впервые за три матча регулярного чемпионата. 8 октября казанцы проведут выездной матч с «Локомотивом», а минчане 9-го числа встретятся в Риге с местным «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Зарипов (Юдин) – 21:10' (5x5)   0:2 Галимов (Журавлёв, Педан) – 25:51' (5x5)   1:2 Паре (Костицын, Дерябин) – 37:18' (5x5)   1:3 Галимов (Галиев, Викстранд) – 48:37' (5x5)   1:4 Галиев (Зарипов, Яруллин) – 51:41' (5x4)   2:4 Пулккинен (Шор, Мартынов) – 58:43' (5x5)
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