«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей

Минское «Динамо» принимало в столице Беларуси «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу казанского клуба.
Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке гости сумели обеспечить себе преимущество в две шайбы. Сначала Данис Зарипов поразил ворота соперника броском от красной линии, а затем Эмиль Галимов укрепил преимущество казанского клуба. В концовке периода Франсис Паре сократил отставание в счёте до минимума. В третьем периоде на гол Станислава Галиева хозяева ответили голом Теэму Пулккинена.
«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, а минский клуб проиграл впервые за три матча регулярного чемпионата. 8 октября казанцы проведут выездной матч с «Локомотивом», а минчане 9-го числа встретятся в Риге с местным «Динамо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 6 октября 2019
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