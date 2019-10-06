Квартальнов: курьёзный гол Зарипова перевернул игру

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:2).

«Был неэнергичный первый период в нашем исполнении, получилась равная игра, но курьёзный гол в исполнении Даниса перевернул игру. Зарипов – мастер, не стоит забывать об этом. Адам Рейдеборн помог на последнем рубеже, шансы у «Динамо» сегодня были. Концовка второго периода не получилась, мы не должны были так играть. Ком событий вылился в гол «Динамо». Нужно было играть так, как мы умеем. «Гол в раздевалку» мог принести много неприятностей.

Наш последний очный матч на ЛЖД? Две разные команды, прокручивалось много игроков в «Динамо». Где-то прочитал: не бойтесь медленно расти, бойтесь не расти. Мне нравится «Динамо» Минск. Интересная команда, с ней сложно играть», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Динамо» Мн — «Ак Барс»: Зарипов забил гол броском от красной линии