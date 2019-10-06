Чудо-гол от Зарипова! Легенда КХЛ забросила шайбу от красной линии

Про нападающего Даниса Зарипова давно можно писать книгу. Но как-то не принято посвящать литературные произведения действующим спортсменам, а уж после того как нынешний капитан «Ак Барса» завершит карьеру, кто-то обязательно напишет про него сразу несколько томов, которые можно будет регулярно перечитывать.

Зарипов посвятил хоккею большую часть жизни, а ведь сейчас Данису уже 38 лет. Творить на льду, сделать гол на пустом месте буквально из ничего – это всё про Даниса. Всю свою карьеру в КХЛ крайний нападающий посвятил двум командам – «Ак Барсу» и «Металлургу». И в Казани, и в Магнитогорске Зарипова не просто любят, а обожают. И есть за что.

Их мало, но они существуют. Главные старожилы клубов КХЛ Зарипов проведёт 15-й сезон в «Ак Барсе».

Зарипов – единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Три трофея нападающий завоевал с «Ак Барсом», ещё два – с «Магниткой». Все прекрасно помнят первое звено уральцев Зарипов – Коварж – Мозякин, которое наводило ужас на соперников. По игре и комбинациям в исполнении этих мастеров можно писать хоккейные учебники и снимать фильмы, чтобы потом показывать их детям в спортивных школах.



Данис, несмотря на потоки вылившейся на него грязи, смог восстановиться, выиграть дело и вернуться в хоккей после допингового скандала, завоевал три золотые медали в составе сборной России на чемпионатах мира. Жаль, что до олимпийского золота Зарипов так и не добрался.

30 сентября в матче с «Нефтехимиком» капитан казанского клуба Данис Зарипов провёл 1200-й матч в чемпионатах России. Он стал первым игроком, кому покорилась эта отметка.



«Конечно же, приятно сыграть столько матчей — это очень значимое количество игр. В первую очередь хочется поблагодарить партнёров, всех тех, кто со мной всё это время выходил на лёд, помогал и поддерживал, всех, кто вне льда поддерживал — благодаря им я дотянул до такого. И, не постесняюсь этого слова, дотянул в хорошей форме: есть ещё силы, желание, возможности продолжать. Не знаю, насколько хватит, но буду стараться как можно дольше выходить на лёд и приносить пользу», — прокомментировал своё очередное достижение нападающий казанцев.

Топ российских игроков-ветеранов КХЛ. Что от них ждать в следующем сезоне? Многие ещё дадут фору молодым.

Сколько же классных шайб за свою хоккейную карьеру забросил Данис Зарипов! Вот и в отчётном противостоянии с минским «Динамо» форвард снова показал, на что способен. Опытный нападающий казанского клуба поразил ворота «зубров» броском из центра площадки. Вратарь хозяев Александр Осипков, похоже, даже не понял, что произошло. Справиться с броском от красной линии от такого профи, как Зарипов, у молодого белорусского голкипера не получилось.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Гол Зарипова придал «Ак Барсу» дополнительной уверенности, в результате чего казанцы уверенно довели дело до победы, выиграв встречу со счётом 4:2. Зарипов помимо чудо-гола отметился и результативной передачей на Галиева.



«Ак Барс» — единоличный лидер Восточной конференции. Кроме того, лучший клуб Востока на данный момент вплотную приблизился к первому месту во всём регулярном чемпионате, которое с 23 очками делят ЦСКА и «Витязь». Победная серия казанцев насчитывает уже пять матчей.