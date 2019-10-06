СДК КХЛ оштрафовал Голышева за драку с Мурановым

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги наложил денежный штраф на нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Автомобилист» — «Динамо» Москва. Время – 48.53.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева по п.3.4. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Признан зачинщиком драки»), подвергнуть денежному штрафу", — говрится в официальном сообщении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Голышев подрался с нападающим московского «Динамо» Иваном Мурановым в матче регулярного чемпионата КХЛ, который завершился со счётом 4:1 в пользу команды Владимира Крикунова.