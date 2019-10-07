Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
6 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Барыс» крупно победил «Северсталь» — 5:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
5 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Валк (Тангрэди) – 01:24' (5x5) 2:0 Тангрэди – 02:35' (5x4) 3:0 Старченко (Клещенко, Валк) – 24:41' (5x4) 3:1 Лишка (Монахов, Балдаев) – 35:04' (5x5) 4:1 Тангрэди (Михайлис) – 56:02' (5x5) 5:1 Тангрэди (Найт, Диц) – 59:47' (5x4)
«Локомотив» прервал серию поражений, переиграв «Авангард» со счётом 2:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Ландер (Осипов) – 14:33' (4x4) 2:0 Да Коста (Каюмов, Накладал) – 30:47' (5x5) 2:1 Дедунов – 47:31' (4x5)
ХК «Сочи» уступил «Амуру» — 1:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Витасек (Йордан, Зогорна) – 32:55' (5x4) 1:1 Точицкий (Бертильссон, Росен) – 37:26' (5x4) 1:2 Зогорна (Голубев) – 48:45' (5x4)
Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» — 2:4.
КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Зарипов (Юдин) – 21:10' (5x5) 0:2 Галимов (Журавлёв, Педан) – 25:51' (5x5) 1:2 Паре (Костицын, Дерябин) – 37:18' (5x5) 1:3 Галимов (Галиев, Викстранд) – 48:37' (5x5) 1:4 Галиев (Зарипов, Яруллин) – 51:41' (5x4) 2:4 Пулккинен (Шор, Мартынов) – 58:43' (5x5)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
Главный тренер «Сочи» раскритиковал лидеров команды за игру в матче с «Амуром»
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