Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

6 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Барыс» крупно победил «Северсталь» — 5:1.

«Локомотив» прервал серию поражений, переиграв «Авангард» со счётом 2:1.

ХК «Сочи» уступил «Амуру» — 1:2.

Минское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» — 2:4.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.