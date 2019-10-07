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Результаты матчей НХЛ за 7 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 7 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

7 октября, в 5-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялись три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Каролина Харрикейнз» в овертайме одолел «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Песке (Макгинн, Свечников) – 01:14' (5x5)   1:1 Джонсон (Хедман) – 02:22' (5x5)   1:2 Шаттенкирк (Сергачёв, Гурд) – 09:53' (5x4)   1:3 Стэмкос – 17:44' (5x5)   2:3 Хаула (Хэмилтон, Терявяйнен) – 33:49' (5x4)   3:3 Хэмилтон (Терявяйнен, Свечников) – 52:48' (5x4)   4:3 Славин (Стаал) – 61:53' (3x3)

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Виннипег Джетс» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бейли (Бовиллье, Тэйвз) – 21:51' (5x4)   2:0 Нельсон (Бейли, Пулок) – 24:38' (5x5)   3:0 Ли (Мейфилд, Барзал) – 35:55' (5x5)   3:1 Лайне (Уилер, Битетто) – 37:06' (5x5)   4:1 Бовиллье (Брассар, Комаров) – 41:25' (5x5)

«Детройт Ред Уингз» отыгрался с 0:2 и одолел «Даллас Старз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Хейсканен, Худобин) – 10:57' (5x5)   0:2 Сегин (Олексяк) – 16:49' (5x5)   1:2 Манта (Хиросе, Холовски) – 20:48' (5x4)   2:2 Манта (Декайзер, Гронек) – 29:43' (5x5)   3:2 Манта (Ларкин, Бертуцци) – 40:15' (5x5)   3:3 Хинц (Янмарк, Секера) – 40:48' (5x5)   4:3 Манта (Гронек, Ларкин) – 59:06' (5x5)

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.

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