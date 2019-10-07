Результаты матчей НХЛ за 7 октября 2019 года

7 октября, в 5-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялись три матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Каролина Харрикейнз» в овертайме одолел «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3 ОТ.

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Виннипег Джетс» — 4:1.

«Детройт Ред Уингз» отыгрался с 0:2 и одолел «Даллас Старз» — 4:3.

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.