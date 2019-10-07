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Стэмкос: если «Тампа» что-то не изменит, нас ждёт очень долгий год

Стэмкос: если «Тампа» что-то не изменит, нас ждёт очень долгий год
Хоккей / НХЛ 0

Капитан клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после поражения во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ) прокомментировал начало чемпионата в исполнении своей команды. «Молнии» проиграли два матча чемпионата из трёх, пропустив 10 шайб.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«У нас сегодня была ужасная игра. Если мы что-то не изменим, нас ждёт очень и очень долгий год. Мы очень зависим от вратарей, большинства и игры в пас. Хорошая новость в том, что сыграно только три матча. Есть много времени для внесения корректив», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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