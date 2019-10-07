«Сибирь» отправила Максима Казакова в ВХЛ
Новосибирская «Сибирь» отправила нападающего Максима Казакова в Высшую хоккейную лигу в распоряжение своего фарм-клуба — «Металлурга» из Новокузнецка, сообщается в официальном «твиттере» команды. Также в ВХЛ командирован форвард Никита Шашков с целью восстановления физических кондиций после травмы.
В девяти матчах текущего сезона Казаков записал на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафного времени.
В прошлом сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он забросил девять шайб и отдал семь голевых передач при показателе полезности «-3» и 18 штрафных минутах. В среднем за матч он проводил на льду более 14 минут.
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