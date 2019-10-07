Капризов — об отъезде в НХЛ: думаю, всем уже всё понятно

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал свой возможный отъезд в Национальную хоккейную лигу. Напомним, права на игрока принадлежат «Миннесоте Уайлд».
«После отъезда Гусева я стал главной звездой КХЛ? Да я даже не думаю об этом. Может и хорошо, что Гусь уехал, рад за него. Теперь главное, чтобы всё у него там получилось. Буду за ним следить.
Улучшать свою статистику надо. В прошлом сезоне у меня было много неудачных матчей, в которых можно было намного лучше сыграть. В этом году то же самое. Хочется в каждой игре набирать очки! И, конечно, чтобы команда выигрывала всегда. Но случаются неудачные встречи, после которых сидишь и думаешь, что это из-за тебя.
Поеду ли я в НХЛ через год? Я думаю, всем уже всё понятно. Ха-ха», — цитирует Капризова Sport24.
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