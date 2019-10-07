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«Сибирь» сыграет с нашитым на форму портретом Мнацяна

«Сибирь» сыграет с нашитым на форму портретом Мнацяна
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» сыграет в матче с московским «Динамо» в специальной форме, информирует официальный «твиттер» команды. На игровой форме будет специальная нашивка с портретом Самвела Мнацяна, скончавшегося в возрасте 29 лет после онкологического заболевания.

Посмотреть видео можно в «твиттере» новосибирского клуба.

Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.

За карьеру в КХЛ Мнацян выступал в составе «Барыса», «Нефтехимика» и «Адмирала». В лиге провёл 183 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-19».

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