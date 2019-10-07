Цулыгин — о матче с «Магниткой»: худшая игра «Салавата» в сезоне
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (0:3).
«Сегодня, скажем так, заслуженная победа «Металлурга» и заслуженное поражение «Салавата». Наверное, худшая игра в этом сезоне. Не было командных действий, все пытались играть каждый за себя. Поэтому и проиграли.
Что касается Сошникова, то его перевели в другое звено, поскольку хотели посмотреть новые сочетания, насколько оно будет боеспособным. Судя по результату, оно оказалось небоеспособным.
Бурмистрову нужно работать, не покладая рук. День и ночь, начиная с каждой тренировки. Всю удачу нужно заслужить работой на тренировках. Претензия в том, что нет результата. Нужно терпеть и работать», — сказал Цулыгин на пресс-конференции после матча.
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- 7 октября 2019
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