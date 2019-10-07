Воробьёв оценил дебют Нестрашила в составе «Металлурга»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после матча с «Салаватом Юлаевым» (3:0) поделился мнением об игре нападающего Андрея Нестрашила. Вчера, 6 октября, чешский хоккеист заключил контракт с «Магниткой» до конца сезона.
«Что касается Нестрашила, то мы знаем, что это умный и хитрый парень. Он прибыл практически с корабля на бал. В принципе, довольно-таки неплохо проявил себя для первого матча», — сказал Воробьёв на пресс-конференции после матча.
В этом сезоне 28-летний нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи в двух матчах регулярного чемпионата Чехии. Андрей долгое время оставался без клуба после ухода из «Нефтехимика». Контракт с «Тршинецом» Нестрашил заключил только в конце сентября.
Бывший форвард «Нефтехимика» Нестрашил продолжит карьеру в «Магнитке»
- 7 октября 2019
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