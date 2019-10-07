Херсли: матч со СКА был принципиальным и для меня, и для Знарка

Защитник «Спартака» Патрик Херсли поделился мнением о матче со СКА (3:2 ОТ).
«Да, в СКА у меня старые друзья и новые враги. Так устроена эта лига. Думаю, это был особенный матч и для меня, и для Знарка. Приятно сюда вернуться. Сегодня он доказал, что является хорошим тренером, и мы сыграли хороший матч со СКА. В овертайме игра идёт «три на три», один отскок может привести к голевому моменту. Марти (Мартиньш Карсумс. — Прим. «Чемпионата») здорово попал, мы довольны победой.
Возможно, во втором периоде СКА проснулся, а у нас, наоборот, не всё получалось. Мы обсудили это и в третьем периоде сыграли получше. Но подумайте сами: СКА — очень хорошая команда, нет ничего странного, что они нам забили. Да, у них больше нет Гусева, Прохоркина и Дацюка, это большая потеря для атаки. Но они приобрели других хороших игроков, это всё ещё очень хорошая команда.
Почему я не забил? Один раз я очень прилично бросил, но для гола нужно, чтобы ребята создавали трафик, а сегодня у нас этого не было», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 октября 2019
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