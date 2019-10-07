Бурдасов: не хочется посрамить 17-й номер, Ковальчук не против, что я его взял

Нападающий СКА Антон Бурдасов поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).
«Концовка матча смазала впечатление, но ничего, будем работать. Эмоции только положительные, постараюсь помочь команде, чем могу. Гол — это всегда приятно, получается, что она чуть-чуть завела команду. Мы действительно начали играть в тот хоккей, который от нас ждут. Физически сегодня было нормально, привык.
Не держал в голове, что 17-й — номер Ковальчука, просто 71-й был занят. Я написал Кови, посмеялись, он не против, пока буду под ним играть. Не хотелось бы посрамить его. Это мой любимый номер, я потом в детстве взял в «Тракторе» 71-й номер, потому что нам не разрешали брать ниже 50-го.
Видно, что команда еще не адаптировалась к маленькой поляне. С командами Знарка всегда тяжело играть, это всегда мастеровитые хоккеисты играют. Мы все знаем, как он их заводит, настраивает», — передает слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 октября 2019
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