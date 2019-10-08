Викстранд: КХЛ – отличная лига, на один-два шага впереди шведского чемпионата

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд поделился впечатлениями от первого месяца, проведённого в КХЛ.
«КХЛ – отличная лига, на один-два шага впереди шведского чемпионата. Я предполагал, что буду готов к этому вызову, был опыт игры за сборную Швеции в том числе и со сборной России. Поэтому никаких проблем не возникало.
Поговорил с Антоном Ландером, выступавшим в «Ак Барсе» несколько лет. Он рассказал много интересного и хорошего о городе и клубе. Для меня переход в КХЛ – это шаг вперёд, возможность показать, что я могу играть на высоком уровне.
Все мы понимаем ответственность, все ждут от нас побед – нам нужно выигрывать матчи и бороться за Кубок Гагарина. Если мы будем так продолжать, то у нас будет шанс», — цитирует Викстранда пресс-служба КХЛ.
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