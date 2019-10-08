КХЛ опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала топ-10 голов минувшей игровой недели.

10. Свен Андригетто («Авангард»)

9. Франсис Паре («Динамо» Мн)

8. Дмитрий Кагарлицкий и Артём Зуб (СКА)

7. Роман Старченко («Барыс»)

6. Денис Вихарев («Адмирал»)

5. Владимир Ткачёв и Максим Карпов (СКА)

4. Брайан О'Нилл («Йокерит»)

3. Спенсер Фу и Тайлер Вон («Куньлунь Ред Стар»)

2. Николай Коваленко («Локомотив»)

1. Павел Варфоломеев («Торпедо»)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.