Определены 10 лучших сейвов прошедшей недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига определила 10 лучших сейвов прошедшей игровой недели. Возглавил топ-10 сейв голкипера подмосковного «Витязя» Александра Самонова после броска форварда московского ЦСКА Кирилла Капризова. Ещё один сейв Самонова занял в рейтинге пятое место. Напомним, во встрече со «Спартаком» Самонов получил травму.
10. Константин Барулин («Нефтехимик»)
9. Юлиус Гудачек («Спартак»)
8. Шимон Грубец («Куньлунь»)
7. Андерс Линдбек («Торпедо»)
6. Юха Метсола («Салават Юлаев»)
5. Александр Самонов («Витязь»)
4. Станислав Галимов («Металлург»)
3. Алексей Мельничук (СКА)
2. Денис Александров («Сочи»)
1. Александр Самонов («Витязь»).
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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