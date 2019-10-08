Хит Марченко возглавил топ-10 силовых приёмов недели
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал 10 лучших силовых приёмов прошедшей игровой недели. Возглавил топ-10 силовой приём защитника московского ЦСКА Алексея Марченко, проведённый на нападающем рижского «Динамо» Робертсе Липсбергсе.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
10. Степан Захарчук («Нефтехимик»)
9. Иван Мищенко («Адмирал»)
8. Владислав Ерёменко («Динамо» Минск)
7. Брэндон Макмиллан («Динамо» Рига)
6. Никита Нестеров (ЦСКА)
5. Керби Райкел («Нефтехимик»)
4. Денис Баранцев («Торпедо»)
3. Виктор Бартли («Куньлунь Ред Стар»)
2. Андрей Миронов («Динамо» Москва)
1. Алексей Марченко (ЦСКА).
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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