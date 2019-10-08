«Йокерит» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи»
Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашней площадке оказался сильнее ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Для подопечных Лаури Марьямяки победа стала четвёртой подряд.
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, точным броском отметился нападающий черноморского клуба Дмитрий Лугин. На старте второго периода форвард «Сочи» Шон Коллинз упрочил преимущество команды гостей. За шесть с половиной минут третьего периода «Йокерит» восстановил равновесие в счёте, заброшенные шайбы в актив записали нападающие Ессе Йоэнсуу и Петер Регин. Встреча перешла в овертайм, где победный гол забил защитник «джокеров» Микко Лехтонен.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2019, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Лугин (Алтыбармакян, Шмелёв) – 14:30' (5x4) 0:2 Коллинз (Крикунов, Александров) – 24:49' (5x5) 1:2 Йоэнсуу (Анттила, Пильстрём) – 42:32' (5x5) 2:2 Регин (Мяэналанен, Контиола) – 46:27' (5x4) 3:2 Лехтонен (Хаапала) – 63:33' (3x3)
- 8 октября 2019
-
20:51
-
20:47
-
20:38
-
20:30
-
20:23
-
20:13
-
20:00
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
19:00
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
17:47
-
17:45
-
17:34
-
17:26
-
17:04
-
16:37
-
16:21
-
16:17
-
15:31
-
15:08
-
15:02
-
14:41
-
14:15
-
14:01
-
13:31
-
13:14
-
13:07
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:45
Партнерский контент