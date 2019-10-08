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«Йокерит» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи»

«Йокерит» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашней площадке оказался сильнее ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Для подопечных Лаури Марьямяки победа стала четвёртой подряд.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, точным броском отметился нападающий черноморского клуба Дмитрий Лугин. На старте второго периода форвард «Сочи» Шон Коллинз упрочил преимущество команды гостей. За шесть с половиной минут третьего периода «Йокерит» восстановил равновесие в счёте, заброшенные шайбы в актив записали нападающие Ессе Йоэнсуу и Петер Регин. Встреча перешла в овертайм, где победный гол забил защитник «джокеров» Микко Лехтонен.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2019, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Лугин (Алтыбармакян, Шмелёв) – 14:30' (5x4)   0:2 Коллинз (Крикунов, Александров) – 24:49' (5x5)   1:2 Йоэнсуу (Анттила, Пильстрём) – 42:32' (5x5)   2:2 Регин (Мяэналанен, Контиола) – 46:27' (5x4)   3:2 Лехтонен (Хаапала) – 63:33' (3x3)
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