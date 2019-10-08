«Йокерит» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи»

Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашней площадке оказался сильнее ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ. Для подопечных Лаури Марьямяки победа стала четвёртой подряд.



Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, точным броском отметился нападающий черноморского клуба Дмитрий Лугин. На старте второго периода форвард «Сочи» Шон Коллинз упрочил преимущество команды гостей. За шесть с половиной минут третьего периода «Йокерит» восстановил равновесие в счёте, заброшенные шайбы в актив записали нападающие Ессе Йоэнсуу и Петер Регин. Встреча перешла в овертайм, где победный гол забил защитник «джокеров» Микко Лехтонен.