ЦСКА взял верх над «Амуром» в Москве

В Москве местный ЦСКА оказался сильнее хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Подопечные Александра Гулявцева прервали удачную серию из трёх выигранных матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первые 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб, на старте второго периода счёт открыл нападающий «армейской» команды Иржи Секач. На 41-й минуте ЦСКА упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Сергей Калинин. Вскоре защитник Алексей Марченко забил третий гол ЦСКА. За пять минут до сирены голом отметился форвард москвичей Максим Шалунов. Окончательный счёт в концовке установил нападающий «Амура» Томаш Зогорна.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.