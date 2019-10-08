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ЦСКА взял верх над «Амуром» в Москве

ЦСКА взял верх над «Амуром» в Москве
Хоккей / КХЛ 0

В Москве местный ЦСКА оказался сильнее хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Подопечные Александра Гулявцева прервали удачную серию из трёх выигранных матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первые 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб, на старте второго периода счёт открыл нападающий «армейской» команды Иржи Секач. На 41-й минуте ЦСКА упрочил преимущество, точный бросок в актив записал форвард Сергей Калинин. Вскоре защитник Алексей Марченко забил третий гол ЦСКА. За пять минут до сирены голом отметился форвард москвичей Максим Шалунов. Окончательный счёт в концовке установил нападающий «Амура» Томаш Зогорна.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Секач (Робинсон) – 21:49' (5x5)   2:0 Калинин (Марченко, Киселевич) – 40:20' (5x5)   3:0 Марченко (Робинсон, Шалунов) – 47:39' (5x4)   4:0 Шалунов (Марченко) – 54:25' (5x4)   4:1 Зогорна (Голубев) – 57:48' (5x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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