Радулов — о голевой передаче в овертайме: всю дорогу слышал Сегина

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) прокомментировал победный гол.
В овертайме Радулов ассистировал Тайлеру Сегину. Голевая комбинация началась с ошибки Александра Овечкина при выполнении передачи. Овечкин выполнил неточный пас, игроки «Далласа» перехватили шайбу и провели резкую контратаку.
«Мы знали, что соперник устал после длинной смены, они потеряли шайбу, а мы выскочили вдвоём против одного защитника. Я слышал Сегина всю дорогу. Он шёл на дальнюю штангу, и мне только оставалось доставить ему шайбу», — цитирует Радулова пресс-служба НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
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