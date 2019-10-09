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«Салават Юлаев» — «Барыс»: кто выиграет противостояние за второе место Востока?

«Салават Юлаев» — «Барыс»: кто выиграет противостояние за второе место Востока?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 9 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Куньлунь Ред Стар» — «Нефтехимик»;
— «Салават Юлаев» — «Барыс»;
— «Трактор» — «Динамо Москва»;
— «Торпедо» — «Витязь»;
— «Северсталь» — «Спартак»;
— «Динамо» Рига — «Динамо Минск».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

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