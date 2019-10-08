«Салават Юлаев» — «Барыс». Прогноз: Диц и Танкрэди пробьют Метсолу

9 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе встретится с «Барысом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Барыс» (09.10.2019)

«Салават Юлаев» переживает непростое время. В пяти последних матчах одержаны всего две победы, из-за чего положение в турнирной таблице заметно ухудшилось. Шестая строчка в Восточной конференции и 17 очков в 14 матчах – более чем средненький результат. Даже скромный «Адмирал» отстаёт всего на один балл.



Проблемы остаются всё те же – угроза почти целиком и полностью исходит от одного звена, остальные напоминают о себе редко, Сакари Маннинен продолжает разочаровывать. В защите проблем хватает, а поставить чудеса на поток не удаётся даже Юхе Метсоле. Порой и он проводит средние матчи, но штука вот в чём: если вратарь не тащит, у «СЮ» возникнут трудности с кем угодно.

Тренерский штаб попробовал перетряхнуть звенья и придать хоккеистам импульс перед поединком с «Металлургом», убрав Никиту Сошникова из второго звена. Стало только хуже: уфимцы на своём льду абсолютно по делу проиграли проблемному сопернику (0:3), у которого к тому же полно травм.



По сути, удачным получился только один отрезок в дебюте второго периода, когда лидировавшим в счёте «лисам» действительно пришлось туго. Однако «Салават» сам протянул руку помощи просевшему оппоненту: два удаления за четыре минуты, пропущенная шайба в меньшинстве – и «Магнитка» задышала спокойнее.



Николай Цулыгин назвал эту игру худшей в сезоне, спорить тут не с чем. В первом периоде зелёные вообще ничего не создали, спецбригады вновь проявили себя не лучшим образом, да и в целом креатива в атаке не хватало. Ведущую тройку гости закрыли, а придумать что-то ещё «СЮ» не сумел.



Теперь предстоит битва с «Барысом», который после непростого старта резко прибавил и одержал шесть побед в семи последних матчах. Брать ли итоговые П2 за 2.36 – дело вкуса, а вот Х2 за 1.78 смотрится любопытно. Гости сейчас играют как минимум не хуже, да к тому же ещё и имели лишние сутки на отдых.



Уфимцы стабильно набирают очки с середняками и аутсайдерами, а вот со стоящими в таблице выше командами постоянно испытывают проблемы. Также возьмём ИТБ 2 шайб «Барыса» за 1.90 и «гол в каждом периоде» за 1.90. «Барсы» забивали как минимум два гола в пяти последних матчах в Уфе.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Барыс»

У «СЮ» непростой отрезок, а «Барыс» после непростого старта резко прибавил и одержал шесть побед в семи последних матчах. Брать ли итоговые П2 за 2.36 – дело вкуса, а вот Х2 за 1.78 смотрится любопытно. Гости сейчас играют как минимум не хуже, да к тому же ещё и имели лишние сутки на отдых.



Ставка №1: «Барыс» не проиграет за 1.78.



Ставка №2: ИТБ 2 шайб «Барыса» за 1.90.



Ставка №3: гол в каждом периоде за 1.90.