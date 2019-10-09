Защитник «Лос-Анджелеса» Даути потроллил болельщиков «Калгари» после гола

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей три очка набрал российский нападающий Илья Ковальчук — на его счету гол и две результативные передачи. Нападающий «Лос-Анджелеса» забросил третью шайбу своей команды. Для Ковальчука этот гол стал первым в сезоне.

Илья также принял участие в решающей голевой комбинации в овертайме, которую завершил Дрю Даути. После гола канадский защитник потроллил болельщиков «Калгари». Даути резко бросился к заградительному стеклу и начал эмоционально праздновать успех, глядя в лица болельщиков соперника.

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