Браун: всё придёт в норму, если с Копитара, Даути и меня будут строго спрашивать

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

«Если с Копитара, Даути и меня будут строго спрашивать, всё остальное очень быстро придёт в норму. У новичков больше шансов проложить себе путь в основной состав, вытеснив оттуда других. Такова суть нашей работы. Тут никто не скажет, что готов уступить место. Такое отношение идёт на пользу команде. Если не будет притока молодых игроков, наступит застой. Это здоровая конкуренция. А возрастные игроки, я например, должны доказывать, что мы тоже можем играть», — цитирует Брауна официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне «короли» заняли последнее место в Западной конференции, одержав лишь 31 победу в 82 матчах.