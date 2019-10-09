«Трактор» перед матчем с «Динамо» поднимет под своды арены стяг Олега Давыдова

Сегодня, 9 октября, перед матчем с московским «Динамо» на ледовой арене имени Валерия Белоусова под своды будет поднят именной стяг Олега Давыдова – прославленного хоккеиста, сейчас работающего тренером в детской школе «Трактор».

Давыдов выступал на позиции защитника, имеет звание мастера спорта международного класса. За «Трактор» Олег Давыдов провёл семь сезонов, в которых сыграл 306 матчей и набрал 55 (23+32) очков.

«Конечно, я волнуюсь сегодня. Приятно, что клуб удостоил меня такой чести – находиться в одном ряду с именитыми личностями нашего хоккея. Вся команда моих воспитанников сегодня на матче будет, но я не говорил им про церемонию – сюрприз будет. Про мои заслуги в хоккее я тоже не рассказывал, но думаю, что они знают.

Мне бы ещё хотелось поблагодарить хоккейный клуб «Трактор», моих тренеров, которые вели, воспитали меня и дали хоккейное образование, игроков, с кем выступал за клуб и кто помог в моих достижениях. Конечно, ещё хочется отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые переживают вместе с нами, поддерживают нас, они — одни из лучших в стране», — цитирует Давыдова пресс-служба челябинского клуба.