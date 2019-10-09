Форвард «Динамо» Моисеев дисквалифицирован после обращения «Сибири» в СДК КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Моисеев дисквалифицирован Спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ на два матча после обращения «Сибири».
«В связи с обращением ассоциации «НПХК «Сибирь» СДК рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Динамо» (Москва). Время – 54:54.
На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Дмитрия Моисеева наказание по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении на официальном сайте КХЛ.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Также был рассмотрен эпизод встречи: «Локомотив» — «Ак Барс». Время – 25:16.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Эмиля Галимова по п. 1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок на борт»), подвергнуть денежному штрафу», — сообщает лига.
- 9 октября 2019
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