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Форвард «Динамо» Моисеев дисквалифицирован после обращения «Сибири» в СДК КХЛ

Форвард «Динамо» Моисеев дисквалифицирован после обращения «Сибири» в СДК КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Моисеев дисквалифицирован Спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ на два матча после обращения «Сибири».

«В связи с обращением ассоциации «НПХК «Сибирь» СДК рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Динамо» (Москва). Время – 54:54.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Дмитрия Моисеева наказание по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Также был рассмотрен эпизод встречи: «Локомотив» — «Ак Барс». Время – 25:16.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Эмиля Галимова по п. 1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Толчок на борт»), подвергнуть денежному штрафу», — сообщает лига.

Мисюлю вновь вызвали врачей. Его толкнул на борт Галимов, получивший «5+20»
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