М. Ткачук: на фоне «Лос-Анджелеса» мы были мальчиками, играющими с мужиками

Нападающий клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук поделился впечатлениями от проигранного матча с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ).



«Мы выглядели мальчиками, вышедшими против мужиков. Мы с трудом закреплялись в их зоне, а если теряли шайбу, то тут же получали контратаку. Они явно стремились делать свои смены максимально короткими, бросая на нас то одну свежую пятёрку, то другую», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В составе победителей три очка набрал российский нападающий Илья Ковальчук — на его счету гол и две результативные передачи. Нападающий «Лос-Анджелеса» забросил третью шайбу своей команды. Для Ковальчука этот гол стал первым в сезоне. Илья также принял участие в решающей голевой комбинации в овертайме, которую завершил Дрю Даути.