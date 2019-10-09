Рижское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв минское «Динамо»

Рижское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Подопечные Гиртса Анкипанса прервали неудачную серию длиной в восемь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первый период получился результативным: за первые 20 минут соперники забросили четыре шайбы. Рижане забили три гола, авторами которых стали нападающие Гинтс Мейя и Картер Эштон, оформивший дубль. У гостей точным броском отметился защитник Владислав Ерёменко. На 53-й минуте гости сократили разрыв до минимума, гол в актив записал Андрей Костицын. Шайба стала заключительной в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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