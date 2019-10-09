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Рижское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв минское «Динамо»

Рижское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Подопечные Гиртса Анкипанса прервали неудачную серию длиной в восемь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период получился результативным: за первые 20 минут соперники забросили четыре шайбы. Рижане забили три гола, авторами которых стали нападающие Гинтс Мейя и Картер Эштон, оформивший дубль. У гостей точным броском отметился защитник Владислав Ерёменко. На 53-й минуте гости сократили разрыв до минимума, гол в актив записал Андрей Костицын. Шайба стала заключительной в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Эштон – 03:22' (5x4)   2:0 Мейя (Сотниекс) – 07:09' (5x5)   2:1 Ерёменко (Граньяни) – 07:20' (5x5)   3:1 Эштон (Мейя) – 09:38' (5x5)   3:2 Костицын – 52:25' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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