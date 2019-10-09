Немировски: не самая лучшая игра «Торпедо», поначалу не успевали

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с подмосковным «Витязем» (4:2).



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Соперник вышел с хорошим настроем и движением, а мы поначалу действовали слишком медленно и не успевали. Хорошо, что отделались в это время лишь одной пропущенной шайбой. Поговорили с ребятами в раздевалке, попросили добавить в скорости. Второй период провели лучше, а третий — ещё лучше. Не самая лучшая наша игра. Но главное — это победа. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова Немировски официальный сайт нижегородской команды.

«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»

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