Патрик Марло подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе»

Нападающий Патрик Марло вернулся в «Сан-Хосе Шаркс» и подписал однолетний контракт с клубом, информирует официальный сайт американской команды. Согласно клубной политике, сумма контракта не разглашается.



Прошлый сезон Марло провёл в «Торонто». На счету 40-летнего форварда 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 37 очков (16+21) при коэффициенте полезности «–6». В плей-офф Марло отдал две результативные передачи в семи играх.



Напомним, до подписания контракта с «Торонто» в 2017 году Марло всю карьеру выступал в «Сан-Хосе».



В общей сложности Марло сыграл 1657 матчей в НХЛ, в которых забил 551 гол и отдал 615 результативных передач.



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