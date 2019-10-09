Патрик Марло подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе»
Нападающий Патрик Марло вернулся в «Сан-Хосе Шаркс» и подписал однолетний контракт с клубом, информирует официальный сайт американской команды. Согласно клубной политике, сумма контракта не разглашается.
Прошлый сезон Марло провёл в «Торонто». На счету 40-летнего форварда 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 37 очков (16+21) при коэффициенте полезности «–6». В плей-офф Марло отдал две результативные передачи в семи играх.
Напомним, до подписания контракта с «Торонто» в 2017 году Марло всю карьеру выступал в «Сан-Хосе».
В общей сложности Марло сыграл 1657 матчей в НХЛ, в которых забил 551 гол и отдал 615 результативных передач.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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