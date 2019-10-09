Шипачёв: выезд у московского «Динамо» не получился. Плохо сыграли

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв после поражения от челябинского «Трактора» (2:3) подвёл итоги выездной серии команды.



«Мы неплохо начали матч, но вновь пропустили первыми. Создаём очень много моментов, но не можем забить. Шайба то рядом проходит, то на линии останавливается. Встрепенулись, сравняли, но соперник забросил третью шайбу. Трудовой гол — вылез на пятак нападающий. Нам таких голов не хватает. Почему «Динамо» часто пропускает первым? Не знаю. Не могу это комментировать. Мы настраиваемся, выходим, и на льду всё идёт не так.



Выезд не получился. Плохо сыграли. С «Автомобилистом» мы забили свои моменты. Мы всё время догоняем, тратим силы. Возможно, к концу игры свежести не хватает.



Надо идти готовиться дальше. Игра забывается. Мы разбираем моменты на собраниях, а сейчас надо забывать и думать о следующей игре», — цитирует Шипачёва официальный сайт московского «Динамо».

Московское «Динамо» проиграло пять из шести последних матчей