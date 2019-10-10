Гол и передача Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Нью-Джерси»
«Филадельфия Флайерз» победила «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал защитник «Флайерз» Иван Проворов, который в этой встрече отметился голом и результативной передачей. Голами в составе победителей также отметились: Кевин Хейз, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. Голкипер хозяев Картер Харт оформил шатаут, отразив 25 бросков.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 17 минут 38 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».
- 10 октября 2019
-
05:49
-
04:57
-
04:22
-
01:49
-
01:36
-
00:00
- 9 октября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:20
-
23:10
-
22:58
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:52
-
21:48
-
21:46
-
21:17
-
20:56
-
20:47
-
20:39
-
20:33
-
20:28
-
20:21
-
20:07
-
19:55
-
19:47
-
19:22
-
19:19
-
19:18
Партнерский контент