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Гол и передача Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Нью-Джерси»

Гол и передача Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

«Филадельфия Флайерз» победила «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал защитник «Флайерз» Иван Проворов, который в этой встрече отметился голом и результативной передачей. Голами в составе победителей также отметились: Кевин Хейз, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. Голкипер хозяев Картер Харт оформил шатаут, отразив 25 бросков.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 17 минут 38 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Проворов (Нисканен, Конечны) – 29:52' (5x4)   2:0 Хейз (Жиру) – 40:33' (5x4)   3:0 Кутюрье (Линдблом, Проворов) – 40:57' (5x5)   4:0 Конечны – 51:46' (5x5)
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