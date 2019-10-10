Гол и передача Проворова помогли «Филадельфии» разгромить «Нью-Джерси»

«Филадельфия Флайерз» победила «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал защитник «Флайерз» Иван Проворов, который в этой встрече отметился голом и результативной передачей. Голами в составе победителей также отметились: Кевин Хейз, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. Голкипер хозяев Картер Харт оформил шатаут, отразив 25 бросков.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 17 минут 38 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».