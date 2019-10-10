«Филадельфия» забила после ужасной ошибки Кайла Палмьери

В матче регулярного чемпионата между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0) произошёл любопытный эпизод.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/2020

В середине третьего периода при счёте 3:0 в пользу «лётчиков» нападающий «Нью-Джерси» Кайл Палмьери пытался вывести шайбу из своей зоны. Начав разбегаться на собственном пятачке, форвард неудачно сделал вираж и упал, потеряв шайбу прямо перед воротами. Шайба досталась нападающему «Филадельфии» Трэвису Конечны, который без труда переиграл голкипера «дьяволов» Кори Шнайдера, установив окончательный счёт в матче.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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