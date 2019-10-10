Из Гусева в «Нью-Джерси» могут сделать Шипачёва. У россиянина проблемы

Выездной матч «дьяволов» в «Филадельфии» предваряли несколько интересных деталей. Так, злобный талисман «Флаейерз» Гритти с видимым удовольствием презентовал публике специальную комнату ярости, где он будет бить, крушить и ломать разные предметы во время сезона.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.
Болельщики «Флайерз» ждали возвращения нападающего Уэйна Симмондса, который ранее играл за «оранжевых» (584 матча), а теперь приехал в Город братской любви в форме «Нью-Джерси». В одном из перерывов Симмондсу посвятили специальный видеоролик-трибют, а многие фанаты аплодировали форварду, который с самого начала чемпионата выделял матч против «лётчиков» из ряда остальных.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».
Наконец, для российского нападающего «Дэвилз» Никиты Гусева матч против «Флайерз» стал первой игрой в первом звене. Гусева поставили вместе с лидерами команды — Нико Хиширом и Тейлором Холлом, так что лучших партнёров для россиянина нельзя было и желать. Увы, оправдать доверие наставника «Нью-Джерси» Джона Хайнса у Никиты сразу не получилось.
Одним из главных виновников неудачной игры первого звена «Дэвилз» стал голкипер «Филадельфии» Картер Харт. Именно он лишил гостей красивого гола в конце первой двадцатиминутки, когда Гусев протащил шайбу по правому флангу, заметил открывание Холла и сделал прострел на пятачок. Бросок в касание должен был стать голевым, но Харт имел на этот счёт своё особое мнение.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.
В середине второго периода Никита получил малый штраф за удар клюшкой нападающего хозяев Оскара Линдблома, и это удаление стало для «Нью-Джерси» роковым. Численный перевес реализовал другой россиянин — защитник Иван Проворов, которому удался могучий дальний щелчок. Эта шайба стала для «Филадельфии» победной и придала импульс на вторую половину встречи.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».
Отыграться «дьяволам» так и не удалось, несмотря на все старания. Хейз, Кутюрье и Конечны довели преимущество «Филли» до четырёх шайб, и последние 7 периодов хоккеисты «Дэвилз» проиграли с позорным счётом 2 — 15. Даже в концовке второго периода, когда «лётчики» получили преимущество пять на три на протяжении полных двух минут, ворота Харта оказались нераспечатанными.
Календарь матчей «Нью-Джерси Дэвилз»
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.
Гусев, отыграв за матч более 17 минут, отметился двумя бросками в створ и показателем полезности «-1», что можно считать относительным успехом, если сравнить с Холлом и Хиширом, у которых по «-2».
Не удивительно, что болельщики после окончания встречи были не слишком позитивно настроены по отношению к Никите, чьё удаление стало формальной причиной победного гола «Флайерз».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».
Если поклонники «Нью-Джерси» могут через социальные сети повлиять на обмен Гусева, то Хайнсу будет намного проще», — отметил в «твиттере» болельщики Mike Luci. «Проиграли не из-за Нико или Холла. Из-за Гусева, который сыграл ужасно», — вторит ему Ben Dizik. «Гусев же не может нормально кататься! Ему нужно в более медленное звено», — резюмировал NinetyEightNHL.
А своеобразный стиль обмотки клюшки стал дополнительным поводом для сарказма в адрес Гусева.
Таким образом, «Нью-Джерси» потерпел третье поражение подряд, пропустив в них суммарно 16 шайб, и забросив за две последних встречи только две. Не будет большим сюрпризом, если наставник «Дэвилз» Джон Хайнс перетряхнёт состав троек, и позиции Никиты Гусева в первом звене выглядят очень уязвимыми. А в случае перевода в нижнюю шестёрку форвардов Никита легко может «закиснуть» и потерять стимул к тому, чтобы выкладываться по полной, поскольку игровое время и количество голевых моментов будут резко сокращены. Всё это не так давно уже проходил в «Вегасе» Вадим Шипачёв.
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