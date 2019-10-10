«Ванкувер» дома разгромил «Лос-Анджелес», забросив 8 шайб. У Ковальчука «-3»
«Ванкувер Кэнакс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась с разгромным счётом 8:2 (2:0, 2:1, 4:1) в пользу хозяев. Для «Кэнакс» эта победа стала первой в сезоне.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, который набрал 4 (1+3) очка. Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился Брэндон Саттер. Голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём отразил 37 бросков из 39.
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 16 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3».
НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
8 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хьюз (Пирсон, Годетт) – 05:26' (5x4) 2:0 Саттер (Виртанен, Миллер) – 06:08' (5x5) 3:0 Петтерссон (Саттер, Миллер) – 22:34' (5x5) 3:1 Тоффоли (Грундстрём, Хаттон) – 27:28' (5x5) 4:1 Миллер – 34:44' (5x5) 4:2 Уокер (Копитар) – 46:51' (5x5) 5:2 Танев (Хьюз, Бёзер) – 47:31' (5x5) 6:2 Эдлер (Миллер, Стечер) – 50:00' (5x5) 7:2 Ливо (Хорват, Пирсон) – 51:26' (5x5) 8:2 Саттер (Ферланд, Бенн) – 56:03' (5x5)
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