«Ванкувер» дома разгромил «Лос-Анджелес», забросив 8 шайб. У Ковальчука «-3»

«Ванкувер Кэнакс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась с разгромным счётом 8:2 (2:0, 2:1, 4:1) в пользу хозяев. Для «Кэнакс» эта победа стала первой в сезоне.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер, который набрал 4 (1+3) очка. Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился Брэндон Саттер. Голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрём отразил 37 бросков из 39.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 16 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3».