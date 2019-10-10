Лебрюн: ЦСКА даст Романову много денег, сможет ли «Монреаль» переубедить его?

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн оценил интерес руководства «Монреаль Канадиенс» к защитнику московского ЦСКА Александру Романову, который был задрафтован «канадцами» в 2018 году под общим 38-м номером.



«Нет сомнений, что в «Монреале» ждут Романова в следующем сезоне. Генеральному менеджеру Марку Бержевену очень бы хотелось убедить его приехать, на молодёжном чемпионате мира—2019 это был топовый защитник. Смотрите сами: Бержевен ездил в Россию в декабре 2018 года, чтобы пообщаться с Романовым, в июне нынешнего года сам Романов и его семья приезжали в Монреаль, чтобы познакомиться с обстановкой, а в начале нынешнего декабря Бержевен снова собирается в Москву, чтобы провести переговоры.

Контракт Романова с ЦСКА истекает после окончания нынешнего сезона. Вероятно, Романов получит от «армейцев» новое предложение на большую сумму. Вопрос в том, сможет ли «Монреаль» убедить его приехать и сможет ли обеспечить ему место в двух первых парах обороны. Если это получится, то Романов станет отличным пополнением для «Канадиенс», — сказал Лебрюн в эфире TSN.