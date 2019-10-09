Генменеджер «Монреаля» в декабре приедет в Россию на встречу с Романовым

Генменеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен в декабре отправится в Россию с целью встретиться и провести переговоры с защитником ЦСКА Александром Романовым, сообщил журналист TVA Sports Рено Лавуа в «Твиттере».

Романов выступает за ЦСКА с 2018 года. В минувшем сезоне 19-летний хоккеист провёл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на его счету четыре матча. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата и набрал 3 (0+3) очка.

Ранее Бержевен уже заявлял, что «Монреаль» ждёт Романова через год, так как канадский клуб хочет дать шанс молодёжи. В сентябре генеральный менеджер канадского клуба с полной уверенностью заявил, что Романов заключит контракт с «Монреалем».

Бержевен: Александр Романов перейдёт в «Монреаль» через год