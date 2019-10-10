«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд, уступив «Куньлуню»

«Куньлунь Ред Стар» принимал в Пекине «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу китайского клуба. Для гостей это поражение стало шестым подряд, а хозяева одержали третью победу в шести последних матчах регулярного чемпионата.
«Драконы» открыли счёт на 13-й минуте матча стараниями Тайлера Вонга. Подопечным Вячеслава Буцаева удалось восстановить равновесие только в третьем игровом отрезке благодаря точному броску Максима Грошева. Основное время встречи победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу хозяевам принёс Брэндон Ип.
13 октября «Куньлунь» примет на своей площадке хоккеистов «Локомотива», а «волки» 14-го числа встретятся в Нижнекамске с «Сибирью».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 10 октября 2019
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