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«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд, уступив «Куньлуню»

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд, уступив «Куньлуню»
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» принимал в Пекине «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу китайского клуба. Для гостей это поражение стало шестым подряд, а хозяева одержали третью победу в шести последних матчах регулярного чемпионата.

«Драконы» открыли счёт на 13-й минуте матча стараниями Тайлера Вонга. Подопечным Вячеслава Буцаева удалось восстановить равновесие только в третьем игровом отрезке благодаря точному броску Максима Грошева. Основное время встречи победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу хозяевам принёс Брэндон Ип.

13 октября «Куньлунь» примет на своей площадке хоккеистов «Локомотива», а «волки» 14-го числа встретятся в Нижнекамске с «Сибирью».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2019, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Вонг (Шустр) – 12:51' (5x5)   1:1 Грошев (Порядин, Митчелл) – 46:20' (5x5)   2:1 Ип (Мёрфи) – 60:22' (3x3)
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