«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд, уступив «Куньлуню»

«Куньлунь Ред Стар» принимал в Пекине «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу китайского клуба. Для гостей это поражение стало шестым подряд, а хозяева одержали третью победу в шести последних матчах регулярного чемпионата.



«Драконы» открыли счёт на 13-й минуте матча стараниями Тайлера Вонга. Подопечным Вячеслава Буцаева удалось восстановить равновесие только в третьем игровом отрезке благодаря точному броску Максима Грошева. Основное время встречи победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в овертайме, где победу хозяевам принёс Брэндон Ип.



13 октября «Куньлунь» примет на своей площадке хоккеистов «Локомотива», а «волки» 14-го числа встретятся в Нижнекамске с «Сибирью».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.