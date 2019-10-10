«Локомотив» опубликовал заявление по поводу новостей о поиске нового тренера

«Локомотив» опубликовал заявление касательно вопроса, связанного с поиском нового главного тренера. Ранее в СМИ появилась информация, что новым наставником ярославского клуба может стать главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.



«Вниманию болельщиков и представителей СМИ! В последнее время в средствах массовой информации участились сообщения относительно поиска главного тренера со стороны ХК «Локомотив». Зачастую в данных материалах упоминаются имена специалистов, связанных контрактом с другими командами, с которыми наш клуб переговоров не проводил и не ведёт.



Мы с пониманием относимся к интересу СМИ к тренерскому вопросу в нашем клубе. При этом просим воздержаться от непроверенных публикаций, которые способны подорвать репутацию как ХК «Локомотив», так и самого издания.



Все информационные сообщения, касающиеся ключевых назначений в структуре «Локомотива», оперативно и в первую очередь публикуются на официальном сайте клуба. Для недопущения ложных публикаций, просим журналистов, аккредитованных КХЛ, обращаться в пресс-службу», — гласит заявление, размещённое на официальном сайте клуба.



Ранее руководство «железнодорожников» отправило в отставку Крэйга Мактавиша. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Ардашев.

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