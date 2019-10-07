Неделя абсурда. КХЛ предлагают создать совет тренеров и слушать РУСАДА

В пятом выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ

Назад в СССР. Клубам КХЛ предложили согласовывать тренеров с лигой

СССР распался 28 лет назад, но до сих пор в различных сферах нашей жизни слышны отголоски советского прошлого. Довольно часто они возникают в хоккее, и это неудивительно: этот вид спорта был важной частью идеологии как в СССР, так и в России. Но мир меняется стремительно, и спустя больше четверти века явно не стоит опираться на те вещи, которые работали в хоккее в совсем другое время. Но пока право голоса в принятии важных вопросов имеют люди, родившиеся в Союзе, от «советщины» никуда не уйти. У нас перезапускают бренд «Красная машина», создают базовый клуб сборной, ограничивают количество легионеров. К этому мы привыкли, но сейчас появляются совсем уж абсурдные комментарии, касающиеся клубного хоккея.

Так, сразу два уважаемых и заслуженных человека посоветовали КХЛ взять на контроль назначение тренера в «Локомотиве». Владимир Юрзинов-старший вообще предложил лиге регулировать приход наставников во все клубы. По его мнению, команды должны согласовывать кандидатуры с КХЛ, и, надо полагать, именно за лигой должно оставаться итоговое решение. Говорит об этом Юрзинов на фоне скорого увольнения Мактавиша из Ярославля, а также из-за того, что «у нас столько своих ребят, многие из них сидят без работы».

Юрзинов-старший заявил, что КХЛ должна контролировать назначение тренеров

Вторит Юрзинову и олимпийский чемпион Александр Пашков, без обиняков заявляющий, что нужно взять на вооружение систему назначения тренеров из СССР: «Вспоминаю очень правильную практику времён СССР, когда осуществлялся централизованный и щепетильный контроль тренерских кадров. Работал специальный тренерский совет, на котором каждый специалист защищал план работы и получал добро на назначение. Считаю ФХР и КХЛ имеет смысл подумать над возрождением этого совета».

Пашков: КХЛ и ФХР должны взять назначение тренера в «Локомотиве» под контроль

Совсем не хочется обижать наших заслуженных ветеранов, но неужели они сами не понимают, что их предложения абсурдны для современных реалий? Представляете, договаривается, например, «Авангард» с канадцем Бобом Хартли. Переговоры проходят трудно, но успешно. Хартли даёт добро, а потом приезжает в Россию и не защищает свой план работы перед тренерским советом КХЛ! Этот совет предлагает «Авангарду» не расстраиваться, ведь в клубе работает свой специалист Дмитрий Рябыкин, чьё назначение будет правильнее для российского клуба и не разойдётся с интересами института сборных. Здорово, да?



Иностранные специалисты необходимы для развития КХЛ. Это новый взгляд на хоккей, новые идеи, западные образцы поведения наставников в общении с прессой и хоккеистами, которые не грех перенять многим нашим тренерам. Нам нужна сильная конкурентная лига, но мы никогда не получим такую, если все топовые клубы будут возглавлять люди, назначенные исключительно во имя мифических интересов сборной. Путь национальной командой занимается ФХР, у которой есть своя вертикаль, и оставит уже КХЛ в покое.

Где «Локомотиву» найти тренера? Говорят, может приехать Ялонен Но его пока не увольняют из «Берна».

Конечно, от ошибок никто не застрахован. И дальше в КХЛ будут появляться Яндачи и Мактавиши. Но это нормальный процесс, и уж точно это исключительно дело клубов, которые платят за свои ошибки неустойками и потерянными сезонами. Пора бы уже это понять всем и перестать везде подтягивать сборную России. Без тренерских кадров она в любом случае не останется.

Рижское «Динамо» превращается в «Слован». Что на это скажет КХЛ?

В прошлом сезоне лига вымотала все нервы нескольким российским клубам, шедшим в аутсайдерах рейтинга, но в итоге никого не исключила. Затем уже самостоятельно от КХЛ отвалился «Слован», превративший свой последний сезон в лиге в натуральный фарс.

Бессмысленно и беспощадно. Зачем такой «Слован» нужен в КХЛ? «Орлов» давно ждут в чемпионате Словакии, но кто-то в Братиславе мутит воду.

Казалось бы, после самоотвода словаков в нашем континентальном хозяйстве не осталось клубов, которые бы порочили репутацию лиги. Сплошь интересные и самобытные команды, да «Куньлунь», который в любом случае придётся терпеть минимум до Олимпиады в Китае.



Однако нашлась команда, которая подхватила у «Слована» знамя главного позора и разочарования КХЛ. Увы, этой командой оказалось рижское «Динамо». Ещё летом латвийцы выигрывали два подряд предсезонных турнира и давали повод говорить о своём прорыве в новом сезоне. Но осенью от этих надежд не осталось и следа, у рижан всё развалилось, и сейчас в плане результатов и некоторых поступков они ничуть не лучше братиславских «орлов», которых мы год назад активно просили изгнать из КХЛ.



Рижане уверенно идут на последнем месте в таблице, последние шесть матчей они проиграли с общей разницей в счёте 3:30. Трибуны в Риге стремительно пустеют, Анкипанс давно потерял контроль над командой, но к нему не применяют никаких мер. Более того, рижане уже опустились до того, что специально не везут на выездную игру с ЦСКА нескольких лидеров, понимая, что в Москве им ничего не светит. Главный тренер «Динамо» спокойно рассказывает об этом на пресс-конференции, не видит ничего странного.

Анкипанс: понимали, с кем будем играть, поэтому часть игроков оставили в Риге

Этот рижский выкрутас – ещё один повод задуматься для КХЛ. Нужна ли лиге такая команда? «Динамо» давным-давно не выходит в плей-офф, за время пребывания в КХЛ клуб потерял солидную часть болельщиков, а бюджет рижан в перспективе вряд ли сможет дотянуться хотя бы до пола зарплат. Не будем забывать, что весной «Динамо» вместе со «Слованом» не смогло вовремя предоставить финансовые гарантии для участия в сезоне. Видимо, это была не техническая проволочка, а первый тревожный сигнал.

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Сейчас «Динамо» по всем параметрам уверенно идёт по проторенной «Слованом» дорожке. Отличие только в том, что клуб из столицы Латвии не залезает в многомилионные долги. Однако спортивного и ментального смысла выступления «Динамо» в КХЛ становится меньше с каждым годом. Лиге стоит начать разбираться в рижском вопросе уже сейчас, чтобы в межсезонье принять правильное и взвешенное решение.

Лучший защитник КХЛ вернулся. Войнов тащит «Авангард», за ним точно следят за океаном

Собственно, на это «ястребы» и рассчитывали в межсезонье, когда возвращали в большой хоккея защитника с непростой судьбой. Но год простоя, растренированность, плохие для Войнова новости из-за океана – всё это заставляло относиться к громкому трансферу омичей с опаской. А вдруг Войнов, мечтающий вернуться в НХЛ, закиснет в России и разочарует?

Контракт с Войновым – в стиле нового «Авангарда». В Омске было бы так же? Второй год подряд «ястребы» проводят качественную трансферную кампанию. Что вызвало изменения: смена руководства или переезд?

Ничего подобного. В «Авангарде» Войнова крайне аккуратно подвели к сезону, несколько матчей Вячеслав потратил на восстановление мышечной и игровой памяти, а потом стал «зажигать». У Войнова самое большое игровое время в «Авангарде», он не уходит со льда в большинстве, часто Хартли ставит Вячеслава и в те моменты, когда нужно обороняться в меньшинстве. Войнов уже успел напомнить, что он прекрасно умеет перевоплотиться в форварда, поддерживая атаку, что у него великолепный хлёсткий и точный щелчок от синей линии, и что в плане игрового интеллекта он на голову превосходит абсолютное большинство защитников КХЛ. Недавно Вячеслав выдал шестиматчевую результативную серию, в которой набрал 11 (5+6) очков – последний раз такую игру Войнов выдавал в СКА в сезоне-2017/18, но там голов и передач у защитника было в разы меньше.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Войнову очень комфортно в «Авангарде», он сейчас показывает потрясающий хоккей и является железным кандидатом в сборную России. Но интересно другое. Если Вячеслав таким образом отыграет весь сезон (помешать могут только травмы), какое его ждёт будущее? В НХЛ за ним, конечно, следят, и, возможно, там уже готовы забыть прошлые размолвки и вернуть в лигу лучшего русского защитника по другую сторону океана.

В КХЛ не стали слушать РУСАДА. Всё правильно сделали

В начале октября неожиданно пришлось вспомнить историю из конца предыдущего сезона, которая обещала стать скандалом, но закончилась ничем.

Что говорят о допинг-скандале в «Авангарде». Накажут всех или никого? РУСАДА ждёт ответа от «Авангарда» насчёт поведения Хартли и Батушенко в отношении допинг-офицеров. Из-за этого весь сыр-бор.

Сейчас лига вручила премию «Лучшему врачу КХЛ» одному из главных фигурантов того дела Дмитрию Батушенко из «Авангарда». «Чемпионат» связался по этому поводу с заместителем генерального директора РУСАДА Маргаритой Пахноцкой и получил любопытный комментарий.

РУСАДА: просили принять меры к врачу «Авангарда», а КХЛ его наградила

Пахноцкую понять можно, она защищает интересы того ведомства, в котором работает. С точки зрения РУСАДА ситуация действительно выглядит странно, тем более что премию врачу «Авангарда» вручили только тогда, когда утих шум. Но награду КХЛ присудила на основании оценки профессионализма действий Батушенко и его команды в области медицины и, по большому счёту, конфликт с офицерами РУСАДА никак не относится к этой сфере. Что же касается нарушений антидопингового обеспечения, о чём и говорит Пахноцкая, то здесь всё не так просто. С одной стороны, Батушенко препятствовал допинг-процедуре, и для РУСАДА – это жирный минус. С другой – врач «Авангарда» делал всё для того, чтобы не нарушался нормальный тренировочный процесс его команды. А это уже огромный плюс и ещё один повод для КХЛ вручить премию «Лучший врач».

Фото: hawk.ru

Но вынести из этой истории нужно только одно: чтобы в дальнейшем не возникало подобных конфликтов интересов и двусмысленных ситуаций, КХЛ нужно уйти из-под влияния РУСАДА. Поступить как в НХЛ – создать свою антидопинговую службу, где каждый офицер будет понимать, когда будет корректно брать допинг-пробу у игроков, а когда – не очень. В таком случае никто не будет никому мешать выполнять свою работу, и таких ситуаций, какая произошла с «Авангардом», больше никогда не повторится.

Это был бы большой шаг к тотальной независимости КХЛ от всех государственных инстанций. Правда, сейчас это выглядит настоящей утопией.

Мощный рекорд от Зарипова. Станет ли он нашим Ягром?

30 сентября форвард «Ак Барса» Данис Зарипов установил крутой рекорд. Хоккеист провёл свой 1200-й матч в чемпионатах России, став первым игроком, кому покорилась эта отметка. На высшем уровне нашего хоккея Зарипов дебютировал ещё в прошлом веке, в сезоне-1999/2000 в форме родного челябинского «Мечела». С 2001 по 2013 годы Данис выступал за «Ак Барс», потом четыре года провёл в Магнитогорске, а летом 2017-го снова вернулся в Казань. Шесть титулов чемпиона России, пять Кубков Гагарина, три золота чемпионатов мира в составе национальной команды – Зарипов стал настоящей легендой нашего современного хоккея, а совсем недавно Данис стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в КХЛ.

Зарипов обошёл Морозова по набранным очкам за «Ак Барс» в КХЛ

Рекорд по количеству матчей – великолепное достижение, но куда важнее, что в 38 лет Зарипов по-прежнему является потрясающим бомбардиром. Сейчас ветеран наряду с Патрисом Кормье – лучший форвард «Ак Барса» по набранным очкам, Данис забрасывает важнейшие шайбы и переворачивает ход матчей. Он без каких-либо проблем вписался в хоккей Квартального, который принято называть динамичным и вертикальным, показав, что настоящий мастер хорош в любой системе. Особенно контрастирует игра Зарипова в этом сезоне с выступлением его ровесника Сергея Мозякина. Когда-то эти двое разрывали всю КХЛ в составе «Магнитки», но сейчас между двумя супербомбардирами настоящая пропасть.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Зарипов прекрасно себя чувствует и явно не собирается заканчивать. Было бы здорово, если бы в лице Даниса у нас появился свой русский Ягр, который готов играть в хоккей на хорошем уровне так долго, насколько это возможно.