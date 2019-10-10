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Расписание матчей НХЛ на 11 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 11 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В пятницу, 11 октября, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге состоятся 11 матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

2:00 «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

2:00 «Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм

2:00 «Нью-Джерси Дэвилз» — «Эдмонтон Ойлерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон

2:00 «Монреаль Канадиенс» — «Детройт Ред Уингз»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт

2:30 «Оттава Сенаторз» — «Сент-Луис Блюз»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

3:00 «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

3:00 «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

3:30 «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари

3:30 «Чикаго Блэкхоукс» — «Сан-Хосе Шаркс»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе

4:00 «Колорадо Эвеланш» — «Бостон Брюинз»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон

5:00 «Аризона Койтс» — «Вегас Голден Найтс»

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.

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