Расписание матчей НХЛ на 11 октября 2019 года

В пятницу, 11 октября, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге состоятся 11 матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
2:00 «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
2:00 «Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс»
2:00 «Нью-Джерси Дэвилз» — «Эдмонтон Ойлерз»
2:00 «Монреаль Канадиенс» — «Детройт Ред Уингз»
2:30 «Оттава Сенаторз» — «Сент-Луис Блюз»
3:00 «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз»
3:00 «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд»
3:30 «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз»
3:30 «Чикаго Блэкхоукс» — «Сан-Хосе Шаркс»
4:00 «Колорадо Эвеланш» — «Бостон Брюинз»
5:00 «Аризона Койтс» — «Вегас Голден Найтс»
«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе, на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
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