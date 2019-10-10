Воробьёв: «Металлургу» нужно менять вопрос психологии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча с «Адмиралом» (3:4 ОТ).



«Начали бояться потерять очки, и начали суетиться. В этом проблема. Обязаны забивать и не пропускать. Прямые атаки. Ладно первая там ещё от нашего залетела. Надо ломать. Я сейчас сказал ребятам, что надо ломать, не надо бояться терять очки, а надо продолжать работать.



Я тянул время как мог для того, потому что тайм-аут мог понадобиться ещё на что-то другое. Тянул время, ребята немного отдышались. Надо догрызать шайбу, «доедать» добивания и с мясом забивать. Моменты-то есть, но вот одного чуть-чуть и не хватает. Может быть, потому что ещё в три звена играем уже несколько матчей, что довольно продолжительно. Факт остаётся фактом.



Работали над вторым периодом, в этом отношении у нас всё получилось, но вопрос психологии надо менять», — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Металлурга».