Воробьёв: «Металлургу» нужно менять вопрос психологии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча с «Адмиралом» (3:4 ОТ).
«Начали бояться потерять очки, и начали суетиться. В этом проблема. Обязаны забивать и не пропускать. Прямые атаки. Ладно первая там ещё от нашего залетела. Надо ломать. Я сейчас сказал ребятам, что надо ломать, не надо бояться терять очки, а надо продолжать работать.
Я тянул время как мог для того, потому что тайм-аут мог понадобиться ещё на что-то другое. Тянул время, ребята немного отдышались. Надо догрызать шайбу, «доедать» добивания и с мясом забивать. Моменты-то есть, но вот одного чуть-чуть и не хватает. Может быть, потому что ещё в три звена играем уже несколько матчей, что довольно продолжительно. Факт остаётся фактом.
Работали над вторым периодом, в этом отношении у нас всё получилось, но вопрос психологии надо менять», — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Металлурга».
- 10 октября 2019
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