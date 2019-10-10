Гулявцев — о 0:1: когда попадаешь в стекло, голы не засчитывают
Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:1).
«Кто бы что ни говорил, мы сегодня играли здорово, несмотря на футбольный счёт. Есть претензии к нападающим, но претензии не по игре, а именно к реализации моментов. Я сказал в раздевалке, что мне не в чем упрекнуть команду. Воевали, бились, но без голов. «Авангард» забросил на одну шайбу больше и выиграл.
Большинство не сработало? У нас были моменты в большинстве, но нужно попадать в ворота, когда находишься на завершающем броске. А когда ты попадаешь в стекло, голы не засчитывают. Повторюсь, нужно попадать в створ», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Авангард» с минимальным счётом победил «Амур», гол на счету Войнова
- 10 октября 2019
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