Хелльберг: долгое время был вдали от команды. Я проделал непростой путь

Голкипер СКА Магнус Хелльберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

«Очень рад вернуться в ворота. Я проделал непростой путь. Восстанавливался, долгое время был вдали от команды, так что было здорово сидеть с ребятами в раздевалке, играть с ними. Горжусь нашей игрой сегодня. Мы могли бы больше забивать, но в любом случае мы добились важной победы в матче с сильной командой. Счастлив, что тоже внёс свой вклад.

Конечно, я уже много недель не играл, но я так долго в хоккее, что знаю, как готовиться к играм. Стараюсь ничего не усложнять, сегодня всё прошло хорошо. Последствий травмы не ощущаю», — передаёт слова Хелльберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.