Дацюк: буду работать над статистикой, чтобы таких вопросов не было

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ cо СКА (1:2 ОТ), а также личное выступление в нынешнем сезоне. После шести матчей на счету Дацюка 1 (0+1) очко.

«Слышал, как тепло меня встретили болельщики в Санкт-Петербурге. Было очень приятно, я провёл здесь три замечательных хоккейных сезона, и здорово вернуться. Конечно, хотел выиграть, но СКА здорово держал шайбу — их сильная сторона.

Не готов оценивать форму «Автомобилиста», готов ещё больше работать и помогать команде. Обращаю внимание на свою статистику, но всё-таки важнее помочь команде. Если буду хорошо играть, то и статистика исправится. Буду над этим работать, чтобы в следующий раз таких вопросов не было.

Чуть-чуть успел пообщаться с игроками СКА — несколькими словами перекинулись на площадке и у раздевалок», — цитирует Дацюка пресс-служба КХЛ.