Овечкин в матче с «Нэшвиллом» забросил вторую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт равный — 2:2.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Вторую шайбу гостей на 25-й минуте забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Джон Карлсон и Евгений Кузнецов. Эта шайба стала для форварда второй.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

В течение сезона-2018/19 Александр поднялся на новые позиции по различным статистическим показателям. Он вышел на 13-е место по числу голов в чемпионатах (658), на четвёртое место по числу голов в большинстве (247), на седьмое место по числу победных голов (107), на четвёртое место по числу бросков (5234).