Макдэвид выиграл опрос игроков об обладателе «Харт Трофи», Кучеров — четвёртый

Официальный сайт НХЛ опросил 44 хоккеистов во время традиционных медиадней в начале нынешнего сезона. Одним из вопросов, заданных игрокам, был прогноз о будущем обладателе «Харт Трофи» — приза самому ценному хоккеисту сезона.



Лидером голосования стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, получивший 20 голов из 44. Макдэвид был признан MVP сезона-2016/17 и стал финалистом голосования за «Харт» в прошлом году. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 10 (3+7) очков в четырёх матчах.



Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который в прошлом сезоне набрал 99 (41+57) очков, занял второе место (девять голосов), замкнул тройку лидеров Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (пять голосов). Четвёртую строчку голосования разделили Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), у которых по три голоса.

Матч-шедевр от Кучерова! Он снова вышел на уровень легенд НХЛ Никита набрал четыре очка, а его звено просто смяло «Торонто».