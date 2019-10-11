Макдэвид выиграл опрос игроков об обладателе «Харт Трофи», Кучеров — четвёртый

Официальный сайт НХЛ опросил 44 хоккеистов во время традиционных медиадней в начале нынешнего сезона. Одним из вопросов, заданных игрокам, был прогноз о будущем обладателе «Харт Трофи» — приза самому ценному хоккеисту сезона.
Лидером голосования стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, получивший 20 голов из 44. Макдэвид был признан MVP сезона-2016/17 и стал финалистом голосования за «Харт» в прошлом году. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 10 (3+7) очков в четырёх матчах.
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который в прошлом сезоне набрал 99 (41+57) очков, занял второе место (девять голосов), замкнул тройку лидеров Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (пять голосов). Четвёртую строчку голосования разделили Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), у которых по три голоса.
- 11 октября 2019
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